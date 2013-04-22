Вся поліція Бєлгорода шукає вбивцю шести осіб

У російському Бєлгороді 23 і 24 квітня оголошено траур за загиблими унаслідок перестрілки, пошуки підозрюваного продовжуються.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі мера Бєлгорода.

«Будуть приспущені прапори, встановлені на будівлях і флагштоках перед будівлями органів державної влади, органів місцевого самоврядування і організацій Бєлгорода. На ці дні скасовуються усі розважальні і культурно-масові заходи. Теле-, радіокомпаніям та іншим госпсуб'єктам рекомендовано ухвалити аналогічні рішення», - йдеться у повідомленні.

Наголошується, що ведуться оперативно-слідчі заходи, жителям міста рекомендовано залишатися вдома до упіймання злочинця. Сім'ям потерпілих буде надана матеріальна і психологічна допомога, а також сприяння в організації похоронів.

Окрім цього, у МВС Росії повідомили, що триває робота із затримання підозрюваного: «Пошукові заходи ведуться в районі скоєння злочину і прилеглих районах обласного центру».

"На дорогах області співробітниками патрульних служб поліції проводиться потокове відпрацювання всього автотранспорту. З метою встановлення місця, в якому переховується злочинець, весь особовий склад УМВС Росії по Белгороду і прилеглих районів області проводить обстеження житлових масивів обласного центру та прилеглої до нього території", - йдеться в повідомленні УМВС.

На сайті МВС РФ розміщено фотографія підозрюваного. Підкреслюється, що підозрюваний Сергій Помазун, 1981 року народження, при собі може мати газовий пістолет Іж-27, 4 патрони до нього, карабін «Вепр-308» і 40 патронів до нього.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні вдень у Бєлгороді до магазина "Мисливець" під'їхав позашляховик BMW, звідти вийшов чоловік і почав стріляти по людях на вулиці, а потім - у магазині. За останніми даними поліції, загинули шестеро людей, зокрема троє продавців збройового магазину і випадкові перехожі: чоловік і дві школярки, 14 і 16 років. П'ятеро людей померли на місці, 16-річна дівчина – в операційній.