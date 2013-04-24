У Китаї від пташиного грипу померло вже 23 людини

Число жертв пташиного грипу H7N9, вперше виявленого у людини наприкінці березня, збільшилося в Китаї до 23 - помер ще один житель провінції Цзянсу, повідомляє РІА «Новости» з посиланням на державний комітет охорони здоров'я і планування народжуваності КНР.

Раніше повідомлялося про 22 жертви вірусу H7N9, з яких 12 чоловік померли в Шанхаї, шестеро - в провінції Чжецзян, троє - в провінції Цзянсу і ще один - у провінції Аньхой.

Нових випадків зараження людини цим вірусом за минулу добу не виявлено. Таким чином, станом на сьогодні в Китаї виявлено 108 хворих: 33 людини у Шанхаї, 24 - у провінції Цзянсу, 42 - у провінції Чжецзян, чотири - у провінції Аньхой, троє - в провінції Хенань і по одному - у Пекіні і Шаньдуні.

Разом з тим, стало відомо про першого хворого на пташиний грип H7N9 за межами материкового Китаю - Тайська служба з контролю інфекційних захворювань виявила перший на острові випадок зараження вірусом H7N9 у 53-річного тайця, що повернувся у вівторок із східно-китайського міста Сучжоу (провінція Цзянсу).

Китайські експерти продовжують наполягати на тому, що немає підстав говорити про передачу вірусу H7N9 від людини до людини. Також не виявлено епідеміологічного зв'язку між всіма випадками захворювань. Немає повідомлень і про випадки масового захворювання на грип H7N9 свійської птиці. Фахівці запевняють, що небезпечний вірус гине під час термічної обробки, і закликають населення не панікувати, уникати контактів з живою птицею, ретельніше готувати продукти з м'яса птиці.