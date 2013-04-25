Біля Тадж-Махалу пролунав вибух: є жертви
10:55, 25 квітня 2013Світ
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Неподалік знаменитого мавзолею Тадж-Махал у північному індійському місті Агра пролунав вибух.
Біля Тадж-Махалу пролунав вибух
Як повідомляє ІТАР-ТАСС, за попередньою інформацією, загинуло дві, поранено чотири людини.
Мавзолей-мечеть розташовується на березі ріки Джамна. Побудований за наказом нащадка Тамерлана - імператора Великих моголів Шах-Джахана на згадку про дружину Мумтаз-Махал, яка померла під час пологів.
У 1983 році Тадж-Махал було названо об'єктом Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.
Час будівництва датується приблизно 1630-1652 роками. Тадж-Махал є п’ятикупольною спорудою заввишки 74 м на платформі, з 4 мінаретами в кутах.
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