Хворі, які загинули в пожежі, міцно спали під дією ліків
Пожежна сигналізація в підмосковній психоневрологічній клініці, де, за попередніми даними, загинули до 38 людей, спрацювала.
Чергова медсестра намагалася загасити вогонь самостійно, повідомив РІА "Новости" директор департаменту наглядової діяльності МНС РФ Юрій Дешевих.
"Пожежна сигналізація там спрацювала. Після спрацьовування сигналізації медсестра вийшла в коридор, знайшла там хворого і побачила вогонь у кінці коридору. Вона намагалася загасити загоряння, але, не впоравшись, вивела двох пацієнтів", - сказав Дешевих.
Представник МНС підкреслив, що хворі психоневрологічної клініки були під впливом лікарських препаратів і міцно спали. Враховуючи швидке поширення вогню, вони могли навіть не прокинутися.
Вогонь спалахнув у психоневрологічній клініці № 14, яка знаходиться в селищі Раменьє Московської області, близько 02.20. Полум'я швидко охопило всю будівлю, площа пожежі склала 420 квадратних метрів. За даними МНС, в клініці був 41 чоловік, трьом вдалося врятуватися. Наразі виявлені тіла 12 людей.