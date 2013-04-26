Бенедикт XVI повернеться до Ватикану

Про це повідомив порталу Vatican Insider з посиланням на поінформовані джерела відомий ватиканіст Андреа Торнієллі, передає РІА «Новости».

Бенедикт XVI добровільно зрікся папського престолу і переїхав з Ватикану до резиденції Кастельгандольфо на околиці Риму 28 лютого. Увечері 13 березня новим Папою Римським на конклаві був обраний аргентинський кардинал Хорхе Маріо Бергольо, який прийняв ім'я Франциск.

Бенедикт XVI оселиться у колишньому будинку ватиканських садівників, який у 1992 році за ініціативи Іоанна Павла II був переобладнаний на маленький жіночий монастир. У монастирі, змінюючи один одного, живуть невеликі громади з різних самітницьких конгрегацій - кларис, кармеліток, бенедиктинок і візитанток.

Разом з Бенедиктом XVI в окремій частині монастиря площею 450 квадратних метрів житимуть його особистий секретар архієпископ Георгій Генсвайн, який також є префектом Папського двору, а також чотири жінки із співтовариства посвяченого життя Memores Domini.

У будівлі є каплиця, бібліотека, а також гостьові кімнати, де зможуть зупинятися гості Бенедикта XVI.