На боці сирійської опозиції воюють бойовики з 29 країн.

Про це сирійський міністр інформації Омран аз-Зоубі заявив на зустрічі із заступником голови Ради Федерації РФ Ільясом Умахановим, передає РІА «Новости».

”Статистика показує, що вихідці з 29 країн світу воюють у нас. Ми говоримо сьогодні про 5 тисяч бойовиків із Ємену”, - сказав міністр.

За словами міністра, частка іноземців у лавах бойовиків, які воюють в Сирії, перевищує 80%, вони також прибули з Лівії, Тунісу, Саудівської Аравії, Туреччини, Лівану, а також Великої Британії, Франції та навіть Австралії.

Сирійський міністр відзначив, що головна перешкода для врегулювання конфлікту в країні полягає в тому, що потік озброєння бойовикам зростає.

Конфлікт у Сирії між владою і опозицією триває з березня 2011 року. За даними ООН, за цей час у країні загинуло близько 70 тисяч чоловік, гуманітарної допомоги потребують понад 4 мільйони чоловік. Сирійська влада заявляє, що протистоїть організованим діям добре озброєних і навчених місцевих бойовиків і найманців, підтримка яких здійснюється з-за кордону.