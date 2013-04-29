За попередньою інформацією МЗС, українців серед постраждалих у Празі немає

Про це УНІАН повідомив в.о. директора Департаменту інформаційної політики МЗС України Євген Перебийніс. «Поки що інформації про постраждалих українців немає», - сказав він.

Водночас Є.Перебийніс зазначив, що МЗС продовжує стежити за ситуацією.

Як повідомляв УНІАН, могутній вибух, що прогримів в одному з будинків у центрі Праги на набережної річки Сметана, вибив шибки в розташованих поряд будівлях. Причина вибуху поки що невідома.

За даними ЗМІ, в результаті вибуху 13 чоловік поранено, ще кілька можуть залишатися під завалами частково зруйнованої будівлі.