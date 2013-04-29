За попередньою інформацією МЗС, українців серед постраждалих у Празі немає
13:40, 29 квітня 2013Світ
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У МЗС України заявляють, що, за попередньою інформацією, українці не постраждали під час вибуху в Празі.
МЗС каже, що українці начебто не постраждали у Празі / Фото: aktualne.centrum.cz
Про це УНІАН повідомив в.о. директора Департаменту інформаційної політики МЗС України Євген Перебийніс. «Поки що інформації про постраждалих українців немає», - сказав він.
Водночас Є.Перебийніс зазначив, що МЗС продовжує стежити за ситуацією.
Як повідомляв УНІАН, могутній вибух, що прогримів в одному з будинків у центрі Праги на набережної річки Сметана, вибив шибки в розташованих поряд будівлях. Причина вибуху поки що невідома.
За даними ЗМІ, в результаті вибуху 13 чоловік поранено, ще кілька можуть залишатися під завалами частково зруйнованої будівлі.
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