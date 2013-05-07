У США заарештовано підозрюваних у викраденні трьох жінок в Огайо

Про арешти повідомляється в офіційному акаунті поліцейського управління в Facebook. За підозрою в причетності до злочину затримані латиноамериканці у віці 50, 52 і 54 років.

В інтерв'ю Reuters заступник начальника поліцейського управління Ед Томба (Ed Tomba) заявив, що встановити підозрюваних допомогли свідчення викрадених жінок, передає Лента.ру.

Як повідомляє CBS News, всі троє заарештованих є рідними братами. Один з них працює в Клівленді водієм шкільного автобуса. Звинувачення затриманим будуть пред'явлені протягом 36 годин. Про порятунок трьох жінок, які зникли безвісти понад десять років тому, стало відомо 6 травня. Виявити зниклих вдалося завдяки дзвінку однієї з них - Аманди Беррі (Amanda Berry) - на телефон служби порятунку 911. Аманду Беррі викрали у віці 16 років в 2003 році, коли вона поверталася додому з роботи.

Поліцейські виявили Беррі разом з її шестирічною дочкою, ім'я якої не повідомляється. Друга з врятованих жінок - Джина Діезус (Gina DeJesus) - пропала в 2004 році у віці 14 років. У будинку викрадачів також перебувала Мішель Найт (Michelle Knight), яка пропала в 2000 році, коли їй було 20 років.