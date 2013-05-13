Росія запровадила безвізовий режим для спортсменів

Як повідомляється на сайті Кремля, про це йдеться в Указі «Про порядок в'їзду до Російської Федерації та виїзду з Російської Федерації іноземних громадян і осіб без громадянства у зв'язку з проведенням міжнародних спортивних змагань», який підписав В.Путін.

Зокрема, в документі наголошується: «Встановити, що учасники міжнародних спортивних змагань (спортсмени, тренери, керівники команд та інші члени іноземних офіційних делегацій, а також спортивні судді та інші офіційні особи, уповноважені організатором міжнародного спортивного змагання) з числа іноземних громадян і осіб без громадянства здійснюють в'їзд до Російської Федерації та виїзд з Російської Федерації без оформлення віз на підставі дійсних документів, що засвідчують особу і визнаються Російською Федерацією в цій якості, і акредитаційного посвідчення встановленої форми, виданого організатором міжнародного спортивного змагання, якщо інше не передбачене федеральним законом».

Цей Указ набуває чинності з дня його підписання.