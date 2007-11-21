Путін може опинитися в одній «комуналці» з генералом
17:29, 21 листопада 2007Світ
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Пітерські депутати взялися за квартиру Президента
|Валентина МАТВІЄНКО
"Газета.Ru" також стверджує, що в ремонтованій квартирі живе приватний квартиронаймач, за наявними даними, генерал у відставці.
ИА REGNUM уточнює, що про аварійний стан будинку, в якому знаходиться квартира Путіна, повідомив на засіданні Законодавчих зборів депутат Олексій Ковальов, який звернувся із запитом до губернатора. За даними Ковальова, ремонт робили в квартирі, що знаходиться під президентською, і зараз існує небезпека її обвалення. Також депутат заявив, що в квартирі номер 24 до цього дня живе сім`я російського президента.
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