Путін може опинитися в одній «комуналці» з генералом

Депутати Законодавчих зборів Санкт-Петербурга звернулися до губернатора Валентини Матвієнко з вимогою припинити ремонт в будинку, в якому знаходиться квартира, що належить Володимиру Путіну. Як повідомляє "Газета.Ru", в сусідній з президентською квартирі в будинку номер 17 по Другій лінії Васильєвського острова будівельники-гастарбайтери пошкодили радіатор опалювання. За інформацією депутатів, витік гарячої води призвів до деформації несучих конструкцій будинку.

"Газета.Ru" також стверджує, що в ремонтованій квартирі живе приватний квартиронаймач, за наявними даними, генерал у відставці.

ИА REGNUM уточнює, що про аварійний стан будинку, в якому знаходиться квартира Путіна, повідомив на засіданні Законодавчих зборів депутат Олексій Ковальов, який звернувся із запитом до губернатора. За даними Ковальова, ремонт робили в квартирі, що знаходиться під президентською, і зараз існує небезпека її обвалення. Також депутат заявив, що в квартирі номер 24 до цього дня живе сім`я російського президента.

Лента.ру