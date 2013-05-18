У Швеції проходить фінал «Євробачення-2013»

22:55, 18 травня 2013
Світ
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У ці хвилини в шведському місті Мальме відбувається фінал міжнародного музичного конкурсу "Євробачення-2013", українська учасниця Злата Огневич зі своєю піснею Gravity виступить 22-ою.

Співачка Злата Огневич представляє Україну на «Євробаченні-2013»

У конкурсі беруть участь виконавці з 26 країн. Пряма трансляція конкурсу ведеться на Першому національному.

Переможець конкурсу "Євробачення-2013" буде визначений глядацьким голосуванням і рішенням професійного журі. Представник країни-переможниці отримає приз - кришталевий мікрофон.

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