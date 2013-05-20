Зіткнення повітряних куль у Туреччині: Кількість жертв зросла до трьох

Про це повідомляє РІА "Новости" з посиланням на турецький телеканал CNN Turk.

Дві повітряні кулі, які рухалися з Гйореме до Учхисар, на яких туристи оглядали вулканічну місцевість Каппадокії, зіткнулися близько 06.00 години за місцевим часом, після чого одна з них впала на землю. Туристка з Бразилії у віці 85 років загинула на місці, ще 24 людини отримали поранення.

Через кілька годин ще дві літні бразильські туристки, незважаючи на зусилля лікарів, померли. Дев'ятнадцять постраждалих перебувають у лікарні міста Невшехір, троє проходять лікування у Кайсері.

Як повідомлялося раніше, українців серед постраждалих немає - більшість туристів, що опинилися на кулях, приїхали з Іспанії та Південної Америки.

Жандармерія і представники цивільної авіації розпочали розслідування події.

Каппадокія - мальовнича історична місцевість за 250 кілометрів від Анкари, вона входить до списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Знаменита химерним ландшафтом вулканічного походження. Прогулянки на повітряних кулях - один з улюблених місцевих туристичних атракціонів.