Зіткнення повітряних куль у Туреччині: Українці не постраждали

Про це УНІАН повідомили в Департаменті інформаційної політики Міністерства закордонних справ України.

«Громадян України немає», - сказали в МЗС.

Прогулянкова повітряна куля розбилася сьогодні в турецькій Каппадокії (250 км на південний схід від Анкари). Внаслідок інциденту одна людина загинула, 18 зазнали поранень.

На тему: Повітряна куля з туристами впала у Єгипті: 19 людей загинули

Інцидент стався близько 06.00 за місцевим часом неподалік від міста Ургюп, яке користується популярністю серед туристів завдяки печерним і підземним поселенням ранньохристиянської епохи. Повідомляється, що на висоті 300 метрів повітряна куля зіткнулася з іншою кулею. В результаті одна з них втратила рівновагу й почала різко знижуватися.

У Каппадокії тури на повітряних кулях дуже популярні серед туристів, багато хто з яких приїжджає до Туреччини лише заради такої подорожі.