У Ріо-де-Жанейро вибухнуло сховище пального

Завдано значної шкоди розташованим поблизу будівлям, повідомляє РІА "Новости" з посиланням на місцеві ЗМІ.

За свідченнями очевидців, полум'я піднімалося на висоту 50 метрів, його було видно за кілька кілометрів, а пожежні тривалий час не могли наблизитися до вогнища і почати гасити пожежу.

Про можливі жертви поки повідомлень немає, проте пожежні оголосили евакуацію населення з навколишніх кварталів.

Всього в сховищі близько двох мільйонів літрів палива. Влада почала розслідування.