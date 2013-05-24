У Ріо-де-Жанейро вибухнуло сховище пального
01:04, 24 травня 2013Світ
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Шість величезних цистерн з пальним вибухнули в четвер неподалік міста Ріо-де-Жанейро в Бразилії.
Завдано значної шкоди розташованим поблизу будівлям, повідомляє РІА "Новости" з посиланням на місцеві ЗМІ.
За свідченнями очевидців, полум'я піднімалося на висоту 50 метрів, його було видно за кілька кілометрів, а пожежні тривалий час не могли наблизитися до вогнища і почати гасити пожежу.
Про можливі жертви поки повідомлень немає, проте пожежні оголосили евакуацію населення з навколишніх кварталів.
Всього в сховищі близько двох мільйонів літрів палива. Влада почала розслідування.
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