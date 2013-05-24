У Москві помер режисер Петро Тодоровський

За його словами, Тодоровський помер в одній з лікарень Москви після тривалої хвороби - від ускладнення після запалення легенів, повідомляє РІА Новости.

Відомий кінокритик Юрій Богомолов розповів, що Тодоровській помер сьогодні вночі.

Тодоровський - радянський і російський кінорежисер, кінооператор, сценарист, актор, композитор, народний артист РРФСР.

Серед операторських робіт Тодоровського - картини "Весна на Зарічній вулиці", "Моя дочка", "Два Федори", "Ніколи".

Як режисерові успіх йому принесли фільми "Кохана жінка механіка Гаврилова" (1981), "Воєнно-польовий роман" (1983), "По головній вулиці з оркестром" (1986), "Інтердівчина" (1989), "Анкор, ще анкор!" (1992), "Ретро втрьох" (1998).

За біографічною повістю Тодоровського "Згадуй, не згадуй" було знято фільм "Курсанти".

У новому тисячолітті вийшли його фільми "Життя забавами сповнене", "Сузір'я Бика" і "Риоріта".