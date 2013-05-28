Грузія вимагає від Росії припинити відгороджувати окуповані регіони (фото)

11:22, 28 травня 2013
Світ
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МЗС Грузії висловило обурення у зв'язку з протягуванням колючих дротів у Цхінвальському регіоні (Південній Осетії), так як це є порушенням принципу територіальної цілісності країни.

Грузія вимагає припинити порушувати право громадян на пересування /Фото: zviad-mch.livejournal

Про це йдеться в заяві відомства, поширеній у вівторок, 28 травня, пишуть Новости-Грузия.

За даними МЗС Грузії дріт протягнули ще біля 2 сіл /Фото: zviad-mch.livejournal

За даними МЗС, російські прикордонники протягнули колючий дріт біля двох сіл, які межують з Цхінвальським регіоном Грузії.

Міністр закордонних справ Грузії Майя Панджікідзе заявила, що Росії відправлена ​​нота через посольство Швейцарії.

"МЗС Грузії висловлює обурення у зв'язку з протягуванням колючих дротів окупаційною силою Росії поблизу окупаційної лінії, що є грубим порушенням принципів міжнародного права і, в першу чергу, порушенням територіальної цілісності Грузії та непорушності її міжнародно визнаних кордонів, а також угоди про припинення вогню від 12 серпня 2008 року", - йдеться в заяві.

Як зазначає міністерство, ці дії "суперечать праву на вільне пересування населення окупованих і прилеглих регіонів, і їхнім іншим соціальним, громадянським і культурних правам".

МЗС Грузії планує оповістити про цю ситуацію міжнародні організації та іноземних партнерів, щоб домогтися реакції на такі дії Москви.

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