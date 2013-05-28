Грузія вимагає від Росії припинити відгороджувати окуповані регіони (фото)

Про це йдеться в заяві відомства, поширеній у вівторок, 28 травня, пишуть Новости-Грузия.

За даними МЗС, російські прикордонники протягнули колючий дріт біля двох сіл, які межують з Цхінвальським регіоном Грузії.

Міністр закордонних справ Грузії Майя Панджікідзе заявила, що Росії відправлена ​​нота через посольство Швейцарії.

"МЗС Грузії висловлює обурення у зв'язку з протягуванням колючих дротів окупаційною силою Росії поблизу окупаційної лінії, що є грубим порушенням принципів міжнародного права і, в першу чергу, порушенням територіальної цілісності Грузії та непорушності її міжнародно визнаних кордонів, а також угоди про припинення вогню від 12 серпня 2008 року", - йдеться в заяві.

Як зазначає міністерство, ці дії "суперечать праву на вільне пересування населення окупованих і прилеглих регіонів, і їхнім іншим соціальним, громадянським і культурних правам".

МЗС Грузії планує оповістити про цю ситуацію міжнародні організації та іноземних партнерів, щоб домогтися реакції на такі дії Москви.