Доля уряду Хорватії залежатиме від коаліційних переговорів

На парламентських виборах у Хорватії не виявилося явного переможця.

За попередніми даними, обидва основні суперники - правлячий Хорватський демократичний союз і опозиційні соціал-демократи - одержать близько 60 депутатських місць, тобто не наберуть парламентської більшості.

Доля нового уряду, таким чином, залежатиме від коаліційних переговорів з невеликими партіями.

Обидві провідні політичні сили Хорватії виступають за вступ країни до Євросоюзу.

Радіо Свобода