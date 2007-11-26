Доля уряду Хорватії залежатиме від коаліційних переговорів
10:19, 26 листопада 2007Світ
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На виборах не виявилося явного переможця
На парламентських виборах у Хорватії не виявилося явного переможця.
За попередніми даними, обидва основні суперники - правлячий Хорватський демократичний союз і опозиційні соціал-демократи - одержать близько 60 депутатських місць, тобто не наберуть парламентської більшості.
Доля нового уряду, таким чином, залежатиме від коаліційних переговорів з невеликими партіями.
Обидві провідні політичні сили Хорватії виступають за вступ країни до Євросоюзу.
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