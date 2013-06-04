Німеччина вводить війська для боротьби з повінню

Рівень води у річках все ще піднімається: у Дунаї та Ельбі. У Дрездені готуються до підняття води на п'ять метрів вище, ніж завжди.

Канцлер Німеччини Ангела Меркель, яка їздить країною, пообіцяла допомогу у 100 мільйонів євро для постраждалих регіонів.

У сусідній Чехії мешканців міста Мельнік, де стікаються Влтава та Лаба, евакуюють.

ВВС Україна