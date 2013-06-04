Німеччина вводить війська для боротьби з повінню
16:55, 04 червня 2013Світ
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Німеччина залучила тисячі солдатів для того, щоби посилити водозахисні конструкції на півдні та сході, де кілька міст опинилися під загрозою затоплення.
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У сусідній Чехії мешканців міста Мельнік, де стікаються Влтава та Лаба, евакуюють.
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