Головний телеканал КНДР тепер транслюється на сторінці в Facebook

Сторінка головного північнокорейського телеканалу ведеться англійською мовою. На ній розміщуються випуски новин, фотографії, відеозаписи концертів, а також фільми. Щоб мати можливість доступу до інтернет-мовлення телеканалу, користувачам пропонується відзначити сторінку як вподобану. В іншому випадку при спробі переходу на вкладку Live Stream на екрані висвічується повідомлення про помилку, повідомило в четвер агентство РИА Новости за інформацією Ренхап.

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Як відзначає агентство, сторінка поки доступна для перегляду з Південної Кореї, проте Національне поліцейське управління вже звернулося до комітету з комунікацій країни з проханням про блокування доступу.

"Сторінка буде класифікована як заборонена, так як на ній містяться матеріали, що суперечать національним інтересам", - підкреслив представник поліцейського управління.

Південна Корея, як правило, блокує доступ громадян до будь-яких північнокорейським ресурсів через інтернет, а також намагається мінімізувати доступність друкованої продукції з КНДР.