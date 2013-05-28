Через погрози КНДР глава південнокорейської розвідки 3 місяці жив на роботі
14:13, 28 травня 2013Світ
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Глава Служби національної безпеки Південної Кореї Кім Чан Су три місяці жив на роботі через погрози КНДР завдати ракетного удару.
Глава розвідки Південної Кореї пішов додому спати
Про це у вівторок, 28 травня, повідомляє Лента.ру з посиланням на «Ренхап».
Днями Кім Чан Су вперше пішов ночувати додому. ЗМІ розцінюють це як свідчення поступової нормалізації обстановки на півострові.
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Попередні три місяці Кім Чан Су практично не залишав будівлю адміністрації президента, де розташоване і його відомство. Він їв на робочому місці і ночував у будинку по сусідству. Це було пов'язано з побоюваннями, що зростання напруженості у відносинах країни з КНДР може закінчитися збройною агресією з боку останньої.
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