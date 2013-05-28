Через погрози КНДР глава південнокорейської розвідки 3 місяці жив на роботі

Про це у вівторок, 28 травня, повідомляє Лента.ру з посиланням на «Ренхап».

Днями Кім Чан Су вперше пішов ночувати додому. ЗМІ розцінюють це як свідчення поступової нормалізації обстановки на півострові.

На тему: КНДР погодилася на переговори щодо денуклеаризації

Попередні три місяці Кім Чан Су практично не залишав будівлю адміністрації президента, де розташоване і його відомство. Він їв на робочому місці і ночував у будинку по сусідству. Це було пов'язано з побоюваннями, що зростання напруженості у відносинах країни з КНДР може закінчитися збройною агресією з боку останньої.