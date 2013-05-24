КНДР погодилася на переговори щодо денуклеаризації

Пхеньян погодився з пропозицією Пекіна про початок діалогу з усіма зацікавленими сторонами для врегулювання ситуації на Корейському півострові, передає в четвер агентство Синьхуа з посиланням на північнокорейського спецпосланця Чхве Рен Хе, який перебуває з візитом в Китаї.

Начальник головного політуправління Корейської народної армії Чхве Рен Хе прибув до Пекіна напередодні. У четвер він зустрівся з членом ПК Політбюро ЦК Компартії Китаю Лю Юньшанем. У ході переговорів китайський партійний функціонер закликав як можна швидше відновити шестисторонні переговори з денуклеаризації Корейського півострова, повідомляє РІА Новости.

Чхве Рен Хе зазначив, що КНДР згодна з позицією Китаю і готова почати діалог з відповідними сторонами.

В "шістку" переговорників щодо північнокорейської ядерної програми входять Китай, Росія, Південна Корея, КНДР, Японія і США.

Ситуація навколо Північної Кореї помітно погіршилася за останні два місяці. На початку квітня з'явилися припущення про те, що Північна Корея може здійснити тестовий пуск балістичної ракети і провести четверті ядерні випробування.