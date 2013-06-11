Американці підтримують стеження спецслужб за телефонами (опитування)

Про це свідчить оприлюднене у понеділок опитування газети Washington Post і Pew Research Center.

Національна розвідка США була змушена розсекретити ряд аспектів широкомасштабної програми після того, як минулого тижня газета Guardian оприлюднила секретний ордер суду, що дозволяє спецслужбам отримувати інформацію про дзвінки мільйонів абонентів. У Нацрозвідці запевнили, що стеження ведеться тільки з метою виявлення терористів, і сам зміст дзвінків не прослуховується.

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Згідно з опитуванням, 56% респондентів вважають цю програму "прийнятною", 41% - "неприйнятною". Сім років тому 51% був за відстеження телефонних переговорів, 47% були проти. При цьому змінилася партійна приналежність прихильників програми: якщо при президентові-республіканцеві Джорджі Буші дві третини прихильників відстеження дзвінків були республіканцями, то зараз республіканці - лише третина тих, хто підтримує програму.

Протягом багатьох років американці кажуть компаніям з вивчення громадської думки, що розслідування терористичних загроз для них важливіше за недоторканність приватного життя, зауважує РІА "Новости". У 2006 році тих, хто віддавав перевагу антитерористичним розслідуванням, було 65%, у 2010 році - 68%, у червні 2013 року - 62%.