Таємні служби отримали "добро" на збір даних в інтернеті

Обама заявив, що використання таких програм є законним, запевнивши водночас американців, що "ніхто не прослуховує" їхні телефонні розмови, передає РосБізнесКонсалтинг.

За словами американського лідера, необхідно знаходити баланс між інтересами національної безпеки і недоторканністю приватного життя громадян.

Раніше глава національної розвідки США Джеймс Клеппер визнав, що влада країни дійсно отримує дані про користувачів інтернет-компаній. Однак, як стверджує Дж.Клеппер, це стосується тільки користувачів, які не є американцями.

7 червня газета "Гардіан" повідомила, що британська влада збирає дані про підданих королівства, які користуються послугами найбільших комунікаційних компаній в інтернеті.

За даними видання, збором конфіденційних даних займається Управління урядового зв'язку Великобританії (GCHQ). У розпорядження журналістів "Гардіан" потрапили документи, які свідчать про те, що силовики отримали необмежений доступ до особистої інформації користувачів з червня 2010 року.

Такий збір даних відбувається відповідно до розпочатої в 2007 році владою США програми під кодовою назвою PRISM. Про неї стало відомо завдяки брифінгу для аналітиків одного з відділів Агентства національної безпеки (АНБ) країни та презентації, більше 40 слайдів якої потрапили в розпорядження газет "Гардіан" і "Вашингтон пост".

Згідно з наявною інформацією, американські та британські спецслужби ось уже кілька років мають прямий доступ до серверів компаній Microsoft, Yahoo, Google, Facebook, Skype, YouTube, PalTalk, AOL, Apple. Вони збирають аудіо-і відеофайли, фотографії, електронне листування, документи і дані про підключення користувачів до тих чи інших сайтам, що дозволяє стежити за пересуванням і контактами різних людей.