Опозиція вимагає відставки мера Варшави за недільний потоп

Віце-голова польської партії «Право і справедливість» Маріуш Камінський звернувся до депутатів міськради Варшави з вимогою скликати позачергову сесію, яка має вимагати звіту комунальників та очільників міста.

– Не можна далі жити отак, просто в очікуванні на нещастя. Чи може, хтось мусить втонути чи загинути, аби міська влада почала ефективний ремонт найважливіших шляхів столиці. Не можна всього звалювати на зміни клімату: бо це просто глузування з того, що відбувається у Варшаві, – цитує слова політика Польське радіо.

Камінський нагадав, що подібні підтоплення у Варшаві відбувалися і 2010-го, і 2011-го, та розповів, що він вже підписав прохання щодо проведення референдуму про відставку мера Варшави.

Сама ж Ґронкевич-Вальц твердить, що клімат змінюється, тому до проливних дощів треба звикнути і не варто сваритися через них.

"І в Будапешті, і в Празі, і в інших столицях погода була такою ж, як і у Варшаві. У нас змінюється клімат, через це маємо такі зливи, яких іще не було кілька років тому. До цих змін треба просто звикнути", – сказала мер.

Як повідомляв УНІАН, 9 травня у Варшаві після обіду почалася гроза. На півночі міста злива супроводжувалася градом. Упродовж години низка вулиць і перехресть виявилися затопленими. Під водою опинились кілька ключових вулиць польської столиці, на деяких ділянках повністю було паралізовано рух.