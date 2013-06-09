Сильна гроза перетворила вулиці Варшави на ріки (фото)

Як передає РІА Новости, гроза почалася після обіду в неділю. На півночі міста злива супроводжувалася градом. Упродовж години низка вулиць і перехресть виявилися затопленими.

На Трасі Торуньській і Алеї Армії Крайової рівень води становив близько двох метрів, передає місцеве телебачення. Деякі автівки пробували проїхати по калюжах, але заглохли і незабаром були повністю затоплені. Захоплені зненацька пасажири змушені були перечекати негоду на дахах автомобілів.

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Вода залила підземні переходи і чотири станції метро, порушивши на деякий час рух підземки. Робота метро була відновлена після припинення дощу. Пожежні на вулицях міста прочищають зливові стоки, щоб прискорити сходження води. Транспортна ситуація поступово нормалізується.

Зливи також спричинили підтоплення в Свентокшистському воєводстві та Верхній Силезії.