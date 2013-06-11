Президент Литви назвала уряд країни «гальмом»

Президент Литви Даля Грібаускайте, виступаючи у вівторок у Сеймі зі щорічною доповіддю, розкритикувала кабінет міністрів соціал-демократа Альгірдаса Буткявічюса, звинувативши уряд у неповороткості і бездіяльності.

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"Литовський народ може багато чого. Однак гальмом нашого прогресу стають обмежені здатності влади. Для питань надзвичайної важливості повинні бути знайдені швидкі рішення. Брак політичної волі, складний механізм прийняття рішень, нездатність оперативного реагування , витрата часу в робочих групах - це може бути вкрай збитковим і навіть згубним для держави ", - цитує Грібаускайте РІА Новости.

Вона зазначила, що в сучасному світі перемагає не той, хто більший за розмірами, а той, хто швидший і розумніший. "Бути далекоглядними і енергійними - наш єдиний шанс", - сказала президент.

За її словами, з моменту приведення до присяги уряду пройшло шість місяців і після довгої підготовки до роботи вже настав час почати працювати. Грібаускайте підкреслила, що тільки в результаті послідовних дій прогнози зростання економіки можуть обернутися реальною вигодою для кожного жителя Литви.