Президент Литви звільнила міністра економіки через скандал

Міністр господарства (економіки) Литви Біруте Весайте з понеділка залишить свій пост, відповідний указ сьогодні, 29 травня, підписала глава балтійської республіки Даля Грібаускайте.

Як повідомляє РІА Новости, звільнення Весайте стало результатом скандалу, що розгорівся після її польоту минулого тижня на форум до Казахстану з двома радниками на 8-місцевому літаку, який був замовлений агропромисловою групою компаній Arvi. Квитки на одну людину коштували 2,7 тисячі литів (782 євро) в обидва боки. Проте, за даними фахівців цивільної авіації, рейс на замовлення на адміністративному літаку за таким маршрутом обходиться у 100 тисяч литів (майже 29 тисяч євро), тобто 13 тисяч литів (3,8 тисячі євро) на людину. За деякими даними, в цей самий час Міністерство економіки вело переговори з однією з компаній групи Arvi, що претендує на управління Маріямпольською тимчасовою вільною економічною зоною. Грібаускайте заявила, що міністр допустила конфлікт приватних і суспільних інтересів.

"Президент Литви Даля Грібаускайте підписала указ, яким, керуючись Конституцією і зважаючи на пропозицію прем'єр-міністра Альгірдаса Буткявічюса від 28 травня, звільнила Біруте Весайте з посади міністра господарства", - говориться в поширеному прес-службою повідомленні. Указ набуває чинності з понеділка, 3 червня. Тимчасово виконувати обов'язки міністра господарства доручено міністру юстиції Йозасу Бернатонісу.

Раніше Президент також висловлювалася проти ідеї Весайте "спростити" суспільні закупівлі, оскільки, на думку Грібаускайте, це може призвести до неконтрольованої розтрати.

Прем'єр-міністр висловив жаль у зв'язку з тим, що його колега по партії зробила помилки, і пов'язав це з недостатнім досвідом роботи в уряді. Він поки що не назвав можливих кандидатів на пост міністра економіки, але обіцяв, що партія обере компетентного представника.