Верховний суд РФ вважає, що отримання грошей за роботу - це не хабар

У проекті уточнюється, що хабаром є лише отримання грошей або послуг за дії, пов'язані із здійсненням повноважень представника влади, організаційно-розпорядчих чи адміністративно-господарських функцій, пише РІА Новости.

Так, проект постанови пояснює, що злочином не є, наприклад, отримання головним лікарем медустанови винагороди за проведені ним особисто діагностичні обстеження або лікувальні заходи, якщо при цьому ним не використовувалися організаційно-розпорядчі чи адміністративно-господарські повноваження.

У проекті також "уточнюється різноманіття способів отримання хабара", зокрема, предметом хабара вважаються гроші і послуги майнового характеру, в тому числі звільнення посадової особи від майнових зобов'язань (наприклад, прощення боргу, надання кредиту зі заниженою відсотковою ставкою, безкоштовні або надані за заниженою вартістю туристичні путівки, ремонт квартири, будівництво дачі, передача автотранспорту для тимчасового використання).

Згідно з проектом постанови, злочин вважається закінченим з моменту початку надання послуг, наприклад, з моменту отримання кредиту або з початку ремонту.