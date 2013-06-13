Авіакомпанія Ryanair: Групка французьких диспетчерів взяла Європу в заручниці
Через триденний страйк авіадиспетчерів у Франції авіарух у Європі порушений, а тисячі мандрівників стикнулися із незручностями.
Страйк на знак протесту проти намірів Європейського Союзу створити єдиний європейський авіапростір розпочався у вівторок.
Диспетчери твердять, що проект позначиться на безпеці перельотів та на їхніх умовах роботи.
У зв'язку з очікуваними проблемами в авіасполученні перевізників попросили вдвічі зменшити кількість рейсів, які обслуговують найбільші французькі міста.
Через страйк порушена робота аеропортів Парижа, Ліона, Ніцци, Марселя, Тулузи, Бордо.
Так, компанія Ryanair скасувала в середу понад 240 рейсів, а Easyjet - 128.
У середу, як повідомили в Загальній дирекції цивільної авіації Франції, страйк посилився і призвів до скасувань близько 1800 рейсів.
За даними Дирекції до страйку долучилися "близько 100%" французьких авіадиспетчерів.
Перевізник Ryanair оприлюднив заяву, де закликає Єврокомісію позбавити диспетчерів права на страйк.
"Це дуже несправедливо, що плани тисяч пасажирів були і будуть порушені через те, що Європа стала заручницею маленької групки французьких авіадиспетчерів", - заявила авіакомпанія.
Єврокомісія, яка готує зміни у регулюванні авіапростору в ЄС, хоче централізувати контроль за авіапотоками. Вона твердить, що в такий спосіб зможе втричі збільшити пропускну здатність регіону, скоротити витрати та зменшити затримки.
Згідно з планом, багато національних систем контролю авіаруху зіллються у дев'ять об'єднань, а плануванням маршрутів займатиметься новий європейський орган.
Французькі профспілки називають це наступом на сектор та кроком у напрямку приватизації.
У квітні ініціативу Єврокомісії розкритикувала Європейська федерація працівників транспорту, яка назвала її "безкінечним процесом лібералізації, дерегуляції та скорочення видатків".