Авіакомпанія Ryanair: Групка французьких диспетчерів взяла Європу в заручниці

Страйк на знак протесту проти намірів Європейського Союзу створити єдиний європейський авіапростір розпочався у вівторок.

Диспетчери твердять, що проект позначиться на безпеці перельотів та на їхніх умовах роботи.

У зв'язку з очікуваними проблемами в авіасполученні перевізників попросили вдвічі зменшити кількість рейсів, які обслуговують найбільші французькі міста.

Через страйк порушена робота аеропортів Парижа, Ліона, Ніцци, Марселя, Тулузи, Бордо.

Так, компанія Ryanair скасувала в середу понад 240 рейсів, а Easyjet - 128.

У середу, як повідомили в Загальній дирекції цивільної авіації Франції, страйк посилився і призвів до скасувань близько 1800 рейсів.

За даними Дирекції до страйку долучилися "близько 100%" французьких авіадиспетчерів.

Перевізник Ryanair оприлюднив заяву, де закликає Єврокомісію позбавити диспетчерів права на страйк.

"Це дуже несправедливо, що плани тисяч пасажирів були і будуть порушені через те, що Європа стала заручницею маленької групки французьких авіадиспетчерів", - заявила авіакомпанія.

Єврокомісія, яка готує зміни у регулюванні авіапростору в ЄС, хоче централізувати контроль за авіапотоками. Вона твердить, що в такий спосіб зможе втричі збільшити пропускну здатність регіону, скоротити витрати та зменшити затримки.

Згідно з планом, багато національних систем контролю авіаруху зіллються у дев'ять об'єднань, а плануванням маршрутів займатиметься новий європейський орган.

Французькі профспілки називають це наступом на сектор та кроком у напрямку приватизації.

У квітні ініціативу Єврокомісії розкритикувала Європейська федерація працівників транспорту, яка назвала її "безкінечним процесом лібералізації, дерегуляції та скорочення видатків".

BBC Україна