Прем'єр-міністр Чехії оголосив про відставку у зв'язку з арештами політиків

Про це повідомляє РІА Новости з посиланням на Чеське інформагентство ЧТК.

Прем'єр повідомив про своє рішення після нічного засідання керівництва владної Громадянської демократичної партії, лідером якої він є.

"Природно, я дуже уважно вивчив увесь розвиток поточної політичної ситуації, який відбувається з середи. Я розумію, які для мене це має наслідки. Тому зараз я повідомив членам політичного керівництва Громадянської демократичної партії, а потім і нашим партнерам по владній урядовій коаліції, що в понеділок подам у відставку з посади голови кабміну", - сказав він на засіданні, яке відбулося в Будинку уряду.

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Нечас також повідомив, що піде з посади голови ГДП. Прем'єр-міністр Чехії зазначив, що в сформованій ситуації з'являється можливість для пошуку кандидатури нового прем'єр-міністра Чехії, якого запропонує ГДП. "Це питання будемо обговорювати з президентом Чехії Мілошем Земаном", - сказав Нечас.

У владну урядову коаліцію в Чехії входять ГДП, партії TOP 09 (лідер - Карел Шварценберг) і LIDEM (лідер - Кароліна Пік).

Прокуратура Чехії раніше висунула звинувачення сімом затриманим під час обшуків у держустановах, у тому числі керівнику секретаріату прем'єра Петра Нечаса Яні Нагіовій і двом співробітникам військової розвідки. Поліція в ніч на четвер затримала Нагіову, а також низку політиків, близьких до ГДП. Серед висунутих їй звинувачень фігурує зловживання функціями військової розвідки. Раніше ЗМІ повідомляли, що співробітники Управління по боротьбі з організованою злочинністю провели обшуки в офісах в Празі, а також на віллах і офісах бізнесменів, близьких до ГДП. Обшуки також відбулися в міністерстві оборони, будівлі мерії Праги та інших держустановах.