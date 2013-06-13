По Чехії прокотилася хвиля арештів

Рейди поліції, що почалися в середу і продовжувалися сьогодні, по кабінетах високопоставлених чиновників уряду і офісах бізнесменів не мають аналогів у новітній історії Чехії, повідомлять місцеві ЗМІ. У них беруть участь близько 400 поліцейських, зокрема з елітного підрозділу боротьби з організованою злочинністю.

Обшукувалися, зокрема, кабінети в центральному апараті уряду, в Міністерстві оборони і в приміщеннях міської влади Праги.

За даними чеської преси, серед затриманих - глава апарату, найближчий соратник і радник прем'єр-міністра Петра Нечаса Яна Надьова, один колишній міністр, колишній глава військової розвідки та інші політики і чиновники.

Рейди поліції пов'язують з розслідуванням корупційних зв'язків між бізнесменами і чиновниками і розподілом державних - або празьких міських - замовлень і підрядів.

У зв'язку з цим чеська преса називає імена двох бізнесменів-лобістів, у яких теж пройшли обшуки.

Прем'єр Нечас на терміново скликаній прес-конференції сказав, що поки що не збирається подавати через ці події у відставку. "Я впевнений, що сам особисто не робив нічого нечесного, і що мої колеги теж нічого нечесного не робили", - сказав прем'єр-міністр.