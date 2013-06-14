Прокуратура Чехії висунула звинувачення семи політикам

Як передає РІА Новости, про це повідомив прокурор Іво Іштван.

Поліція в ніч на 13 червня затримала керівника секретаріату прем'єр-міністра Яну Нагіову, а також ряд політиків, близьких до правлячої Громадянської демократичної партії. Після цього Нечас повідомив, що у нього немає причин йти у відставку. За даними ЗМІ, вчора ввечері мало відбутися позачергове засідання Ради безпеки країни. Про його підсумки не повідомляється.

Серед висунутих звинувачень, зокрема, фігурує зловживання функціями військової розвідки. За словами Іштвана, деяким колишнім депутатам нижньої палати парламенту пред'явили звинувачення в корупції. Інших подробиць не наводиться.

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Опозиційна Чеська соціал-демократична партія (CSSD) вимагає відставки Нечаса і уряду. "Соціал-демократи чекають на негайну відставку прем'єр-міністра Петра Нечаса і всього уряду. Якщо цього не відбудеться, то соціал-демократи порушать питання про винесення вотуму недовір'я", - сказала представник партії.

Раніше ЗМІ повідомляли, що співробітники управління боротьби з організованою злочинністю провели обшуки в офісах в Празі, а також на віллах і в офісах бізнесменів, близьких до Громадянської демократичної партії. Обшуки також пройшли в Міністерстві оборони, в мерії Праги і в інших держустановах. За даними чеського агентства ЧТК, серед затриманих - керівник військової розвідки Мілан Кованда.