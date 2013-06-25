Нельсон Мандела перебуває у критичному стані

Як повідомляє РІА Новости з посиланням на агентство Сіньхуа, найближчі родичі легендарного борця з апартеїдом з'їжджаються до його будинку в селі Куну Східно-Капської провінції ПАР.

Зустріч організувала старша дочка Мандели Маказіве (Makaziwe). До будинку, де колишній президент провів своє дитинство, приїхали його діти, онуки і представники південно-африканських влади.

Мандела був госпіталізований на початку червня у зв'язку з рецидивом легеневої інфекції. Як заявила у вівторок його внучка, стан 94-річного колишнього лідера ПАР залишається критичним, але стабільним.

Нельсон Мандела - відомий борець проти режиму апартеїду, провів у в'язниці 27 років. У травні 1994 року він став першим в історії чорношкірим президентом ПАР і керував державою до червня 1999 року. В 1993 році він був нагороджений Нобелівською премією миру.

18 липня цього року Манделі має виповнитися 95.