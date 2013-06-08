Нельсон Мандела знову потрапив до лікарні

Колишній президент, лауреат Нобелівської премії миру Нельсон Мандела відчував нездужання останні кілька днів, повідомила прес-служба президента ПАР Джейкоба Зуми.

Однак минулої ночі його стан помітно погіршився, і він був доставлений в лікарню в Преторії.

Лікарі поставили 94-річному Манделі діагноз легенева інфекція.

Як запевняє прес-служба президента ПАР, лікарі роблять усе можливе, щоби забезпечити хворому спокій і комфорт.

Однак, як зазначає агентство Рейтер, підбір слів в урядовій заяві, зокрема, фраза про "серйозне становище", служить очевидним приводом для занепокоєння 53-мільйонного населення ПАР, для якого Мандела залишається живим символом багаторічної боротьби проти режиму апартеїду.

Мак Махарадж, речник президента ПАР, сказав ВВС, що Нельсона Манделу лікують найкращі фахівці.

"Лікарі мені кажуть, що він уже дихає самостійно, і як на мене, це позитивний знак", - сказав він.

У колі сім'ї

У часи апартеїду Мандела очолював боротьбу проти расової нерівноправності в Південній Африці, а згодом став першим чорношкірим президентом ПАР. Більшість населення країни ставиться до нього як до батька нації.

Останнім часом у Мандели не раз виникали проблеми зі здоров'ям. За останні два роки його вп'яте кладуть у лікарню.

Лише у квітні цього року його виписали з лікарні, де він пройшов 10-денний курс лікування від пневмонії.

Як повідомили лікарі, зараз легенева інфекція, яка переслідує його всі останні роки, знову повернулася. Манделу привезли до лікарні з його будинку в передмісті Йоганнесбурга близько 2-ї ночі в суботу.

Поруч з Манделою в лікарні постійно знаходиться хтось із його близьких.

"Природно, найближчі родичі мають до нього доступ, і це дуже добре для пацієнта, що хтось постійно присутній поруч", - сказав Махарадж.

"Президент Джейкоб Зума від імені уряду і всього народу бажає Мадібі якнайшвидшого одужання, а також просить засоби масової інформації та громадськість з повагою ставитися до приватного життя Мадіби і його родини", - йдеться в заяві прес-служби глави держави, в якому використовується родове ім'я Мандели, яким його часто називають на батьківщині.

Мандела обіймав пост президента Південно-Африканської Республіки з 1994 по 1999 рік.

Раніше він провів 27 років в ув'язненні, і, як вважають, там підірвав легені під час каторжних робіт у табірному кар'єрі.

У 80-і роки під час перебування у в'язниці він заразився туберкульозом.

У 1993 році Нельсон Мандела і колишній президент Фредерік де Клерк були спільно удостоєні Нобелівської премії миру за припинення апартеїду і встановлення в Південній Африці демократії.

Мандела припинив будь-яку громадсько-політичну діяльність у 2004 році і відтоді майже не з'являвся на публіці.

BBC Україна