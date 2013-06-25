У зоні теракту в Пакистані не виходять на зв'язок сім російських альпіністів

Про це повідомляє РІА Новости.

У понеділок вісім російських альпіністів евакуйовані в Ісламабад з району, де стався напад на міжнародний табір альпіністів у Пакистані. Трагедія сталася на гірському курорті Фейрі-Мідоуз.

"Шість альпіністів другої групи не виходять на зв'язок. Вісім людей з першої групи евакуйовані до Ісламабаду. Одна людина з цієї групи вирішив залишитися в зоні теракту. З ним зв'язку теж немає", - заявив по телефону агентству "Р-Спорт" виконавчий директор Федерації альпінізму Росії (ФАР) Олексій Овчинников.

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Раніше повідомлялося про 13 російських альпіністів, які перебували поблизу місця нападу бойовиків. "Зараз, за ​​нашими підрахунками, 15 росіян перебували в тому районі, де стався теракт, - зазначив співрозмовник агентства. - З них вісім евакуйовані в Ісламабад, один залишився, а з шістьма немає зв'язку. Але ми написали на всі супутники есемески і сподіваємося, що вони якось відгукнуться ".

Напад бойовиків на міжнародний табір альпіністів сталася в неділю близько 00.30 за місцевим часом (23.30 мск суботи) на гірському курорті Fairy Meadows в регіоні Гілгіт-Балтистан, який контролює Пакистан. В результаті нападу було вбито 10 туристів, їх особи встановлені, росіян серед них немає.