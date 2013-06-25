Повернення українських альпіністів з Пакистану затримується через спорядження

Про це кореспонденту УНІАН повідомив посол України у Пакистані Володимир Лакомов.

За його словами, посольство вже готове відправити дев’ятьох спортсменів з Ісламабаду до Києва, але вони не хочуть повертатися в Україну без свого спорядження, що залишилось на місці трагедії біля гори Нанга Парбат.

«Весь багаж, особисті речі, документи та, головне, спорядження, залишились на місці трагедії. І звісно, вони не хочуть повертатися без всього цього. Ми їх розуміємо, тому в цьому плані співпрацюємо з військовими пакистанськими, які досі на місці трагедії», - пояснив він.

При цьому дипломат не зміг сказати як довго може тривати вирішення цього питання. «зараз ми робимо все для того, щоб їхні речі були доставлені в Ісламабад і вони разом з ними повернулись додому», - зазначив він.

Окрім цього Лакомов розповів, що зараз альпіністи проживають у готелі і туроператор, після розмови з представниками посольства, висловив готовність покрити їм усі непередбачувані витрати.

Також посол розповів, що сьогодні завершилася судова ідентифікація тіл загиблих альпіністів, але пакистанська сторона попросила ще декілька днів перш, ніж їх можна буде забрати і доправити в Україну.

«Це мінімум ще дві доби, тобто кілька днів. Коли це буде точно поки сказати не можу. Ми робимо все, щоб прискорити цю процедуру», - запевнив він.

Нагадаємо, у неділю, 23 червня, десять людей, у тому числі п'ять громадян України були вбиті в результаті збройного нападу на наметовий табір у провінції Гілгіт на півночі Пакистану.

Раніше в ЗМІ повідомлялося, що трагедія сталася в готелі біля підніжжя гори Нангапарбат - дев'ятої за висотою у світі. Відомо, що більшість загиблих були альпіністами. Прем'єр-міністр країни Наваз Шаріф і президент Асіф Алі Зардарі засудили напад.