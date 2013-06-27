Адміністрація Обами більше двох років стежила за електронною поштою американців

Про це пише газета The Guardian з посиланням на документи, що опинилися в розпорядженні видання.

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Згідно з цими даними, до 2011 року підлеглі Обами просили особливий секретний суд продовжувати програму Stellar Wind, яка перехоплювала дані про те, хто, коли, з яких IP-адрес і на які електронні адреси відправляє свої листи. Спочатку ця програма була сфокусована на стеженні за поштою людей, які не мають американського громадянства і знаходяться за межами США, проте пізніше її розширили і на американців. При цьому дані про листування не тільки збиралися в архів, а й аналізувалися за допомогою спеціальних алгоритмів, повідомляє Lenta.ru.

Програма не носила вибіркового характеру: аналізувалися якомога більші обсяги інформації. Читати листи ордер не дозволяв.

У Вашингтоні вже підтвердили, що така програма існувала, але була закрита в 2011 році «з оперативних міркувань і через брак ресурсів».

The Guardian відзначає, що припинення цієї програми не привело до остаточного припинення спостереження за електронною поштою американців, які листувалися з іноземцями. За даними видання, деякі дані збираються і донині. У грудні 2012 року Агентство національної безпеки запустило програму, що дозволяє аналізувати інтернет-комунікації людей навіть у тому, випадку, якщо один з учасників листування перебуває в США.

Раніше The Guardian вже оприлюднила дані про існування програм, що відстежують дані про телефонні дзвінки всередині США і стеженні за іноземним інтернет-трафіком. Джерелом цих відомостей став колишній технічний співробітник ЦРУ Едвард Сноуден, який втік з країни з великим обсягом інформації про таємні електронні програми США.