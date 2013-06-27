ЗМІ дізналися, що Еквадор таки видав Сноудену транзитні документи (фото)

Про публікації транзитних документів Сноудена повідомляє Лента.ру.

Документ на ім'я Сноудена, як повідомляється, був виданий ще 22 червня 2013 року. Тепер Сноуден, колишній співробітник ЦРУ, який ховається від влади США за оприлюднення таємниць роботи спецслужб, зможе приїхати в Еквадор для розгляду його прохання про надання політичного притулку. Раніше повідомлялося, що США анулювали паспорт Сноудена, через що він не міг відлетіти з Росії.

Оформленням документа займалися в посольстві Еквадору в Лондоні, його видав консул Еквадору Фідель Нарваес. Він же займався питанням про надання притулку засновнику WikiLeaks Джуліану Ассанжу.

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Раніше про існування у Сноудена транзитних документів було відомо тільки зі слів Ассанжа, досі незалежних підтверджень ця версія не отримувала.

Едвард Сноуден 23 червня прибув до Москви з Гонконгу. Вже в Росії він попросив владу Еквадору про надання притулку.