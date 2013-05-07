Російський опозиціонер отримав вирок за плакат "Путін підрахуй"

Як наголошується, суд визнав Шаповалова винним за статтею 20.1 КоАП РФ («дрібне хуліганство»). Опозиціонер був звільнений прямо в залі суду, оскільки вже відбув добу ув'язнення.

В обвинувальному висновку суддя зазначив, що «виготовлення плаката мало зумисний характер». Сам плакат, як зазначає ІА «Версія», знищений.

На цю тему: Мітинги на Болотній площі рік потому: Російська опозиція проти опозиції

Михайло Шаповалов був затриманий у понеділок, 6 травня, перед початком ходи на підтримку в'язнів «Болотної справи». Представники поліції визнали напис непристойним.