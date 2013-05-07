Російський опозиціонер отримав вирок за плакат "Путін підрахуй"
23:04, 07 травня 2013Світ
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Районний суд Саратова 7 травня засудив до однієї доби адміністративного арешту юриста Михайла Шаповалова за плакат «Путин пiдрахуй оставшиеся свободы дни!».
Як наголошується, суд визнав Шаповалова винним за статтею 20.1 КоАП РФ («дрібне хуліганство»). Опозиціонер був звільнений прямо в залі суду, оскільки вже відбув добу ув'язнення.
В обвинувальному висновку суддя зазначив, що «виготовлення плаката мало зумисний характер». Сам плакат, як зазначає ІА «Версія», знищений.
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Михайло Шаповалов був затриманий у понеділок, 6 травня, перед початком ходи на підтримку в'язнів «Болотної справи». Представники поліції визнали напис непристойним.
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