Прокурор просить посадити російського опозиціонера Навального на 6 років

Про таке прохання прокурора в суді над російським опозиціонером повідомляє РІА Новости з посиланням на РАПСИ.

На думку прокурора Сергія Богданова, покарання Навальний повинен відбувати в ізоляції.

Відбувати покарання Навальний і Офіцеров, якого обвинувачення попросило засудити до п'яти років ув'язнення і також 1 мільйона рублів штрафу, повинні в колонії загального режиму, вважає прокурор. "Це буде справедливо і пропорційно", - додав Богданов.

"Все буде добре", - сказав журналістам Навальний у перерві судового засідання.

За версією слідства, працюючи радником губернатора Кіровської області, в травні - вересні 2009 року Навальний вступив у змову з директором "Вятської лісовий компанії" Петром Офіцеровим і гендиректором "Кіровлісу" В'ячеславом Опалєвим і організував розкрадання понад 10 тисяч кубометрів лісу. За "організацію розтрати чужого майна в особливо великому розмірі" Навальному може загрожувати до десяти років колонії.