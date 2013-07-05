Прокурор просить посадити російського опозиціонера Навального на 6 років
Держобвинувач у справі про розкрадання майна в КОГУП "Кіровліс" вимагає засудити опозиціонера Олексія Навального до шести років ув'язнення і 1 мільйона російських рублів штрафу.
Про таке прохання прокурора в суді над російським опозиціонером повідомляє РІА Новости з посиланням на РАПСИ.
На думку прокурора Сергія Богданова, покарання Навальний повинен відбувати в ізоляції.
Відбувати покарання Навальний і Офіцеров, якого обвинувачення попросило засудити до п'яти років ув'язнення і також 1 мільйона рублів штрафу, повинні в колонії загального режиму, вважає прокурор. "Це буде справедливо і пропорційно", - додав Богданов.
"Все буде добре", - сказав журналістам Навальний у перерві судового засідання.
За версією слідства, працюючи радником губернатора Кіровської області, в травні - вересні 2009 року Навальний вступив у змову з директором "Вятської лісовий компанії" Петром Офіцеровим і гендиректором "Кіровлісу" В'ячеславом Опалєвим і організував розкрадання понад 10 тисяч кубометрів лісу. За "організацію розтрати чужого майна в особливо великому розмірі" Навальному може загрожувати до десяти років колонії.