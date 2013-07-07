Англія депортувала ісламіста, якого вважали правою рукою бін Ладена

Джерела ВВС повідомляють, що в Аммані одразу після п'ятигодинного перельоту проповідника доправили в спеціальний суд державної безпеки, де йому повинні були зачитати обвинувачення.

Після цього його відвезуть до в'язниці, де він очікуватиме суду.

Британська влада вважала проповідника загрозою національній безпеці і домагалася його депортації впродовж 10 років.

Однак Абу Катада (справжнє ім'я Омар Отман) неодноразово успішно оскаржував у судах рішення про своє вислання. Одним із головних його аргументів було те, що свідчення, використані проти нього, могли бути отримані внаслідок катувань.

Врешті Британія та Йорданія підписали угоду, яка гарантує, що подібні докази використовуватися не будуть.

На суди, пов'язані із депортацією ісламіста, Британія витратила із бюджету 2,5 мільйонів доларів.

ВВС Україна