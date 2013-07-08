Опозиція пропонує Асаду припинити вогонь у Сирії на час Рамадану

09:10, 08 липня 2013
Світ
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Опозиція в Сирії запропонувала військам президента Асада припинити вогонь на час священного місяця Рамадан, який розпочнеться завтра.

Сирійська опозиція пропонує подарувати караїні місяць спокою

Йдеться, зокрема, про призупинення боїв у місті Хомс, повідомляє Euronews.

Армія президента Башара Ассада за підтримки бійців “Хезболли” вже кілька тижнів штурмує місто, в тому числі і з допомогою авіації.

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Як повідомляв УНІАН, Сирійська опозиційна коаліція веде збройну боротьбу з урядовими військами президента Башара Асада. Громадянський конфлікт в Сирії, в якому, за даними ООН, загинули близько 90 тисяч осіб, триває вже більше двох років.

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