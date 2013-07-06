Сирійська опозиція обрала нового голову

Про це повідомляє РІА Новости з посиланням на агентство Рейтер.

Джабра був обраний за підсумками другого туру голосування. У першому турі опозиціонерам не вдалося досягти абсолютної більшості голосів.

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Голова Сирійської національної ради, який входить в коаліцію, Джабра у квітні став тимчасовим головою Національної коаліції сирійських революційних і опозиційних сил після заяви про відставку її голови МоАЗ аль-хатибом. Аль-Хатиб пішов з посади лідера коаліції, виступивши проти бездіяльності міжнародного співтовариства для вирішення сирійської проблеми.

Сирійська опозиційна коаліція веде збройну боротьбу з урядовими військами президента Башара Асада. Громадянський конфлікт в Сирії, в якому, за даними ООН, загинули близько 90 тисяч осіб, триває вже більше двох років.