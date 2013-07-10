Росія обіцяє сьогодні дочистити казахське поле від токсинів з розбитої ракети

Про це повідомила в середу прес-служба космічного агентства "Казкосмос", передає РІА Новости.

Ракета з трьома російськими навігаційними космічними апаратами "Глонасс-М" впала 2 липня на космодромі Байконур на першій хвилині старту. Глава Роскосмосу Володимир Поповкін раніше повідомив, що ракета стартувала на 0,4 секунди раніше запланованого часу, але не це стало причиною НП. За його словами, комісія з розслідування причин аварії може назвати їх уже цього місяця.

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"На космодромі" Байконур "тривають роботи з оцінки та ліквідації наслідків аварійного падіння РН "Протон-М". Дев'ятого липня фахівці приступили до робіт з детоксикації місця падіння ракети (воронки). Роботи з детоксикації будуть проведені 9-10 липня за участю фахівців держпідприємства "Гариш-Екологія", - йдеться в повідомленні.