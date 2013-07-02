Роскосмос заявляє, що ракета на Байконурі нікого не вбила (відео)

Про це УНІАН повідомили в Роскосмосі.

«На ділянці виведення ракети-носія на 17 секунді її польоту відбулося аварійне виключення двигунів і падіння РН на території космодрому приблизно за 2,5 км від стартового комплексу. Стартовий комплекс і розрахунок запуску не постраждали. За попередніми даними, на місці падіння жертв і руйнувань немає», - йдеться в повідомленні.