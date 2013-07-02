Роскосмос заявляє, що ракета на Байконурі нікого не вбила (відео)
09:13, 02 липня 2013Світ
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Жертв у результаті падіння і вибуху ракети-носія «Протон-М» на космодромі Байконур немає.
Ракета вибухнула на 17-ій секунді
Про це УНІАН повідомили в Роскосмосі.
«На ділянці виведення ракети-носія на 17 секунді її польоту відбулося аварійне виключення двигунів і падіння РН на території космодрому приблизно за 2,5 км від стартового комплексу. Стартовий комплекс і розрахунок запуску не постраждали. За попередніми даними, на місці падіння жертв і руйнувань немає», - йдеться в повідомленні.
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