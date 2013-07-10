45 людей зникли безвісти після катастрофи в Канаді

За даними агентства, поліція підтвердила, що число загиблих - 15 осіб. Їх упізнання поки не проводилося.

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Аварія з поїздом, що перевозив 73 цистерни з нафтою, сталася в місті Ляк-Мегантік в 250 кілометрах від Монреаля в суботу, повідомляє РІА Новости.

На місці аварії спалахнула сильна пожежа, яка перекинулася на прилеглі будинки і була згашена тільки в понеділок вранці. Близько 2 тисяч людей були евакуйовані. Поліція Канади в середу почала кримінальне розслідування у зв'язку з НП.