До страшної катастрофи в Канаді призвели дії пожежників

Як розповів Едвард Буркхардт, незадовго до аварії поїзд зупинився в Нанті, приблизно за 13 кілометрів від Лак-Мегантік, де і сталася катастрофа. Зупинка була пов'язана з невеликою пожежею в локомотиві потяга. Пожежні, прибувши до поїзда, відімкнули електрику першого локомотива.

Це, за словами Буркгардта, і призвело до краху: знеструмлені гальма відключилися, і поїзд покотився схилом у бік Лак-Мегантік. Коли залізничники дізналися про відключення гальм, було вже пізно.

Зі свого боку, голова пожежної служби Нанта відкинув звинувачення Буркгардта, заявивши, що пожежники дотримувалися всіх належних інструкцій.

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Товарний потяг, що складався з 73 цистерн з сирою нафтою, зійшов з рейок в ніч на 6 липня. У результаті загорілися не менше п'яти цистерн, і пожежа швидко перекинулася на житлові будинки. За останніми даними, в Лак-Мегантік загинули 15 людей. Близько 50 осіб залишаються зниклими безвісти. Зруйновано близько 30 будівель, передає Лента.ру.

Раніше повідомлялося, що поїзд залишався без нагляду тому, що напередодні аварії машиніст залишив його в Нанті і пішов спати в готель. Вранці його мав змінити інший машиніст.