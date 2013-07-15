Путін здійснив чергове занурення: Це як машина часу

Президент Росії Володимир Путін назвав цікавим і порівняв з подорожжю на машині часу своє занурення на підводному апараті до затонулого фрегату XIX століття, пише РІА Новости.

Президент у понеділок на борту підводного апарату "Сі-експлорер-5" спустився до затонулого у 1869 році фрегату "Олег".

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"Дуже цікаво. Вражає, враження дуже сильне. Начебто, знаєте, занурився... Як машина часу, в інший час зовсім поїхав, цікаво", - поділився Путін враженнями, відповідаючи на запитання учасників археологічної експедиції "Гогланд-2013".

Він нагадав, що спускається на дно водойми вже не вперше, хоча до цього занурювався на апараті іншого типу. Зокрема, розповів президент Росії, скло з капсули підводного апарату діяло як лінза і візуально зменшувало об'єкти, наприклад гарматні порти. Путін при цьому віддав належне фахівцям-водолазам, які працюють на такій глибині - близько 47 метрів.