У Сирії щомісяця гине до 5 тисяч людей - ООН

"Це демонструє різке загострення конфлікту", - сказав він на відкритому засіданні РБ ООН, повідомляє РІА «Новости».

За наведеними ним даними, з березня 2011 року по квітень 2013 року в Сирії загинули 92 тисячі 901 осіб. З цього числа шість тисяч і 561 чоловік були неповнолітніми, у тому числі 1,729 тисячі у віці до 10 років.

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"Документально зафіксовано, що дітей затримували, катували і страчували. Їх наймали як бойовиків збройні угруповання", - зазначив він. І.Шимонович при цьому навів дані про те, що з часу початку конфлікту в Сирії в березні 2011 року там було вбито 86 дітей-бойовиків.

Заступник генерального секретаря ООН з гуманітарних питань Валері Амос зі свого боку повідомила Раді Безпеки, що міжнародної допомоги потребують майже 6,8 мільйона сирійців, у тому числі 4,2 мільйона тимчасово переміщених осіб. Половина з них, за даними В.Амос, це діти. У сусідніх з Сирією країнах налічується 1,7 мільйона біженців.