Росія знайшла докази використання бойовиками в Сирії зарину, а США не вірять

Про це повідомляє РІА Новости з посиланням на постпреда РФ в ООН Віталія Чуркіна.

За його словами, експерти встановили, що 19 березня бойовики запустили некерований снаряд типу "Башаїр-3" по місту Хан аль-Асал, яке перебувало під контролем урядових сил, під Алеппо.

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"Результати аналізу чітко показують, що заряд був непромислового виробництва і містить зарин", - підтвердив Чуркін.

Тим часом, США сумніваються в наданих Росією в ООН даних про використання хімзброї сирійською опозицією, заявив у вівторок прес-секретар президента США Джей Карні.

"Ми серйозно сумніваємося, що хімічна зброя була використана ... поза сферою контролю сирійського уряду", - сказав Карні. На питання, чи отримували США від Росії нові дані про хімічну зброю, він відповів негативно.

"Ми поки не бачили ніяких даних на користь припущення, що будь-хто в Сирії, крім сирійського уряду, використовував або мав можливість використовувати хімічну зброю", - додав представник Білого дому.